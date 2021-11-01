'Тимощук – это дно': экс-жена футболиста обвинила его в оскорблении детей и контрабанде

Бывшая супруга Анатолия Тимощука, Надежда Навроцкая, дала большое интервью, в котором раскритиковала поведение футболиста и тренера. 42-летний экс-полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" сейчас входит в тренерский штаб питерского "Зенита" и возвращаться на родину не собирается.

В разговоре с журналистом сайта FanDay Навроцкая рассказала, что живет в Германии, где Анатолий ранее выступал за "Баварию". Сам же футболист видеть двух дочерей не желает и в свое время даже хотел их отправить в школу для умственно отсталых.

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"Тимощук добился судебной экспертизы [в России], которая заключила, что наши дети умственно отсталые. Рекомендация ‒ отправить их в школу для умственно отсталых детей с синдромом Дауна. Толик об этом говорил, что нужно это сделать... Есть дно, которое он пробивает до сих пор", – поведала Надежда.

"Он иногда платит алименты, которые ему назначены судом. Сам он много лет не помогал вообще... С детьми почти не общается: редко звонит, три года уже не приезжал, и они не виделись.

С праздниками не поздравляет, подарки не дарит даже на день рождения. На последний день рождения он прислал детям цветы. Они даже не поняли, зачем они им", – высказалась женщина.

Также она уверена, что футболист забрал семейную коллекцию икон в Питер.

"Увез контрабандой в особо крупном размере (около 10 млн евро). Они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове. Тимощук завез украинское достояние в Россию... В Украине, если есть "бабки" и "решалы" за спиной, то можно все: и границу открыть на миллионы, и вывезти что хочешь.

Из Донецка Толик тоже вывез по своим связям все, что мог, в Россию. В первые годы войны он даже получил какую-то грамоту от руководства ДНР", – удивила Навроцкая.

Сейчас Анатолий работает в "Зените" и периодически предлагает купить в России носки на 23 февраля.

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