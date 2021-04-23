СМИ назвали нового тренера "Шахтера"

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби с большой долей вероятности станет следующим тренером донецкого "Шахтера".

41-летний специалист сменит на этом посту португальца Луиша Каштру, утверждает Tuttosport. Наставник "Сассуоло" получил предложение подписать двухлетнее соглашение с "горняками" и переговоры близки к своему успешному завершению.

По данным источника активным приверженцем приглашения Де Дзерби является директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна, который познакомился с итальянцем во время выступлений за "Кальяри". Кроме того, ассистентом хорвата работает Карло Николини, который давно знаком с Роберто. Более того, они выросли в одном регионе Италии.

Таким образом, именно Де Дзерби считается фаворитом на пост нового тренера "Шахтера".

Отметим, что итальянец возглавляет "Сассуоло" с лета 2018 года, а его соглашение с командой действует до 30 июня 2021 года. Он провел 114 матчей у руля клуба, в среднем набирая 1,33 очка за игру. После 32 туров в нынешнем сезоне итальянской Серии А его подопечные занимают восьмое место с 49 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний наставник "Шахтера" Луиш Каштру может продолжить карьеру в Катаре.