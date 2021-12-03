'Шахтер' добыл волевую победу, забив 6 мячей, и опередил 'Динамо' в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добил крупную победу над ФК "Львов" в 17-м туре Премьер-лиги Украины. Подопечные Роберто Де Дзерби были сильнее на поле столичного НСК "Олимпийский" – 6:1.

"Горняки" ожидаемо завладели инициативу уже со старта матча. Однако первая же вылазка львовян к воротам соперника завершилась голом. Ганский форвард Эрнест Антви пошел на трех защитников, а затем резко пробил – мяч от штанги оказался в сетке.

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Этот момент никак не сказался на ходе игры. "Шахтер" много владел мячом, но создать угроз воротам "Львова" не мог. Лишь на последней минуте первого тайма хозяева заставили соперников ошибиться, которые сфолили в своей штрафной. В итоге Тете реализовал удар с "точки" и сравнял счет.

Вторая половина встречи началась с быстрого года "Шахтера". Отличился бразильский легионер Педриньо, который головой замкнул подачу с фланга защитника Виктора Корниенко.

После этого "горняки" не стали сбавлять оборотов. "Шахтер" старался забить третий мяч, чтобы досрочно снять все вопросы о победителе. В конце концов, на 77-й минуте подопечные Де Дзерби снова отличились: молодой Бондаренко замкнул передачу Мудрика от лицевой.

А на 81-й минуте львовяне остались в меньшинстве, привезя в свои ворота еще один пенальти. Капитан команды Махмутович был удален с поля, а бразилец "Шахтера" Марлос реализовал 11-метровый. Добили гостей опытный опорник "оранжево-черных" Степаненко, который отличился красивым дальним ударом под перекладину, и молодой Конопля.

Таким образом, донецкая команда добыла три очка и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата, опередив "Динамо". При этом киевляне свой матч проведут 4 декабря на выезде с "Вересом".

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский легионер "Шахтера" Тете может получить украинское гражданство.