Допинг у украинцев, пандемия, Крым и 'антисекс-кровати': главные скандалы на Олимпиаде в Токио

Сегодня, 23 июля, откроется XXXII летняя Олимпиада в Токио – самая необычная за всю историю. Одна из главных причин – конечно же, COVID-19. Из-за пандемии Игры пройдут на год позже запланированного, а на трибунах практически не будет зрителей.

Но и без этого нынешние соревнования уже отличились рядом скандалов и резонансных событий: допинг, летающая голова, "кража" Крыма и громкие увольнения. OBOZREVATEL собрал главное.

Впервые в истории Олимпийские игры пройдут без зрителей. О том, что в страну не пустят иностранных болельщиков, было известно еще весной. Но власти рассчитывали, что на трибунах смогут сидеть хотя бы местные жители.

Однако после того, как в Японию пришел новый Дельта-штамм коронавируса, а заболеваемость начала резко расти, в стране объявили режим чрезвычайной ситуации. А правительство было вынуждено усилить ограничительные меры на Олимпиаде.

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Согласно последним правилам, зрители смогут занимать не более 50% мест на стадионе. Но это касается только соревнований, которые будут проходить в префектурах Фукусима, Мияги и Сидзуока.

Среди спортсменов и других участников Олимпиады уже обнаружено немало случаев COVID-19. По состоянию на четверг положительный диагноз получил 91 человек из имеющих аккредитацию на Играх.

С начала года в Японии не раз призывали перенести Олимпиаду из-за пандемии и риска новой вспышки заболеваемости. А весной, когда в стране начал распространяться Альфа-штамм, отмену Игр поддерживали 80% граждан. В том числе медики, политики, ученые и знаменитости.

В итоге из-за массовых недовольств власти пообещали, что не пустят в страну иностранных болельщиков, вдвое сократят количество членов делегаций, а также усилят меры безопасности.

Вероятно, нежелание отменять Олимпиаду связано с экономическим фактором. В таком случае Токио пришлось бы компенсировать МОК возникшие убытки, а это как минимум 3–4 миллиарда долларов потерь контрактов от телетрансляций.

На организацию Япония уже потратила 15,4 миллиарда – и это по самым скромным подсчетам. А в условиях пандемии эти расходы вряд ли окупятся – из-за отсутствия туристов и карантинных ограничений.

В этом году среди спортсменов разыграют 339 комплектов наград – это рекордное количество за всю историю. К примеру, пять лет назад в Рио-де-Жанейро их было 306.

А еще на Играх-2020 состоится олимпийский дебют карате, скалолазания, серфинга и скейтборда. После двенадцатилетнего перерыва в программу вернули бейсбол, а также софтбол, последний раз представленный в Пекине в 2008 году.

Сборная Российской Федерации, как и на зимних Играх в 2018 году, будет выступать без флага и другой национальной символики. А в случае побед вместо гимна будет исполняться фрагмент концерта Петра Чайковского. Такие санкции наложены на команду из-за махинаций с допинг-пробами.

22 июля на официальном сайте Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой контурами изображены все страны. При увеличении было видно, что Крым отделен от Украины "границей". Оккупированные территории на Донбассе никаких отметок не имеют.

После огласки ситуации Министерство иностранных дел заявило, что разбирается с ситуацией. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что руководство МОК извинилось за некорректную карту. Уже утром по токийскому времени ее исправили.

Olympics Cheer Zone ㅡ это официальный сайт Олимпиады, который позволяет виртуально поддержать команду. Фанаты могут нажать на отметку "хлопать", а система отобразит это на карте.

За последние несколько месяцев сразу четырех высокопоставленных членов оргкомитета отстранили за некорректные высказывания.

Первый скандал произошел в феврале. Глава оргкомитета Есиро Мори объявил об отставке после сексистских заявлений. На одном из заседаний, где обсуждался вопрос об увеличении числа женщин в этой структуре, 83-летний Мори сказал, что "это приведет к увеличению длительности совещаний". Чиновник утверждал, что "женщины выступают слишком долго" — и "из-за склонности к соперничеству каждая считает необходимым что-то сказать".

В марте креативный директор Хироси Сасаки некорректно высказался в адрес плюс-сайз модели Наоми Ватанаби. В рабочем чате он предложил, чтобы во время церемонии открытия женщина спустилась на стадион в костюме свиньи.

В июле композитор церемонии открытия Кэйго Оямада покинул пост из-за двух интервью, опубликованных еще в 90-х годах. В них он рассказывал, как в школе издевался над одноклассниками — в том числе, людьми с инвалидностью.

А 22 июля режиссер Кентаро Кобаяси ушел в отставку из-за шутки о Холокосте. На появившейся в Сети видеозаписи выступления 1998 года Кобаяси, который тогда работал комиком, разбрасывает бумажные фигурки человечков и предлагает "поиграть в Холокост".

Странный и даже пугающий перформанс устроили в парке Ёёги – 16 июля в небе появилась 20-метровая парящая голова женщины. Как оказалось, это была акция группы современных художников "Me", на создание которой потратили около трех лет.

Работа называется "Masayume", она вдохновлена сном, который много лет назад приснился одному из участников группы. Авторы надеются, что их работа заставит задуматься о сосуществовании людей.

Международный Олимпийский комитет впервые в истории одобрил изменение девиза Игр – в него добавили слово "вместе". Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее — вместе" (Citius, altius, fortius – communis).

В комнатах спортсменов поставили специальные картонные кровати. Каждая рассчитана только на одного человека и якобы может сломаться от резких движений.

Установить кровати решил Международный олимпийский комитет. Организаторы отметили, что из-за коронавируса спортсмены должны избегать "ненужных форм физического контакта". И, похоже, у них получилось – участники Игр прозвали японское ноу-хау "антисекс-кровати".

"Anti-sex" beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

В июле стало известно, что в Олимпийских играх не сможет принять участие украинский гимнаст Олег Верняев: его отстранили от соревнований на четыре года из-за мельдония в крови. Однако спортсмен своей вины не признает и не понимает, как запрещенный препарат попал в его организм.

"Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции?", — спрашивает гимнаст.

Такая же судьба постигла и легкоатлета (спортивная ходьба на 50 км) Игоря Главана. Из-за допинга его дисквалифицировали из соревнований и аннулировали все спортивные результаты, начиная с 25 июля 2017 года.

20-летний тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко находился с командой в городе Идзумисано на сборах в преддверии старта Игр. А потом просто пропал.

Позже стало известно, что мужчина купил билет на скоростной поезд в Нагою. В своем послании тяжелоатлет объяснил, что не хочет возвращаться домой, так как "жизнь там трудна".