Впервые в истории: МОК изменил девиз Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые в истории изменил девиз Олимпийских игр, который был утвержден еще в 1894 году. Решение был принято единогласно членами сессии организации, которая проходит в Токио.

Как сообщает информационное агентство Reuters, президент МОК Томас Бах выступил с инициативой адаптировать девиз к современным реалиям. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше сильнее – вместе" (лат. 'Citius, Altius, Fortius – Communis').

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"Это эпохальное событие, важная веха в нашем развитии, которая дает четкий сигнал. Мы хотим сделать особый акцент на солидарности", – заявил Бах.

Первоначальный девиз Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее" был придуман первым президентом МОК Пьером де Кубертеном.

Напомним, Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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