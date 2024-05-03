Власти СССР наплевали на победу 'Динамо' в Кубке Кубков после страшной аварии: мир восхищался киевлянами, а их не встретили в аеропорту

38 лет назад киевское "Динамо" вернулось домой с Кубком Кубков, который они выиграли в финальном противостоянии с мадридским "Атлетико" (3:0). Это произошло всего через неделю после страшной аварии на ЧАЭС, которую обсуждал весь мир, но только не СССР. А руководство Союза даже не посчитало нужным встретить победителей еврокубка после возвращения домой.

OBOZ.UA решил вспомнить события того финала, весь закулисный антураж и наплевательское отношение москвичей к украинскому клубу.

Шесть из девяти матчей того турнира, включая финал "Динамо" выиграло с разницей в три и более мячей. При этом по ходу второй части сезона Валерий Лобановский время от времени оставался без костяка своей команды, поскольку сборная СССР добыла путевку на чемпионат мира в Мексике, а Эдуард Малофеев решил готовиться еще с января, когда на месяц вывез коллектив в Испанию. И потом еще выдергивал игроков весной.

Как потом рассказывал Валерий Лобановский, несколько обстоятельств беспокоили его, когда в ночь с 28 на 29 апреля "Динамо" ехало в Москву, чтобы оттуда самолетом отправиться во Францию, где и должен был состоятся финал Кубка Кубков с "Атлетико".

"16 апреля мы сыграли в Праге, а затем на 10 дней ведущие игроки исчезли из нашего поля зрения. Сначала они поехали в Симферополь, тренировались в сборной, затем отправились в Румынию, на товарищеский матч с национальной командой этой страны (23 апреля), к нам попали 25 апреля, за два дня до важного календарного поединка со "Спартаком" в Киеве", – вспоминал великий тренер.

К тому же за неделю до финала, в ночь на 26 апреля, в Украине произошла страшная трагедия – на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый реактор и по континенту начала распространятся радиация. В СССР об этом молчали и 27 апреля даже разрешили провести в Киеве футбольный матч между киевским "Динамо" и московским "Спартаком"(2:1) в присутствии более 80 000 зрителей. И это всего в 111 километрах от Припяти.

"Лобановский рассказывал Пузачу: "На Чернобыльской станции взорвался реактор. Ничего страшного. Пожар потушили, два человека погибли". Никто подумать не мог, насколько там все серьезно", – вспоминал позже защитник "Динамо" Владимир Бессонов.

Легендарный форвард "Динамо" Олег Блохин также подтверждал, что в Киеве слухи о Чернобыле появились на следующий день после аварии. Футболист сначала не верил и оставил семью в Киеве. Однако потом поговорил с генералом КГБ, с который жил в одном доме: "Он сказал, что в Чернобыле дело серьезное. Сразу после этого я отправил своих в Миргород, к родственникам жены".

Но вся страшная правда открылась киевским футболистам только спустя несколько дней после взрыва, когда они прилетели во французский "Лион" для участия в финале Кубка Кубков против мадридского "Атлетико", который был запланирован на 2 мая.

По словам защитника "Динамо" Андрея Баля, не успели они сойти с самолета, как тут оказались в окружении иностранных СМИ: "Нас начали расспрашивать не про то, как мы собираемся играть с "Атлетико", а про взрыв на атомной электростанции. А мы почти ничего не знали о случившемся".

Когда советские власти хранили преступное молчание, во Франции по всем каналам крутили сюжеты и репортажи о трагедии Чернобыле и ее влиянии на весь континент. "От нас шарахались, как от прокаженных: "Да вы облучены!", – вспоминал Бессонов.

"Нас тогда во Франции чуть ли не с дозиметрами в аэропорту встречали. А у нас всех в Киеве остались семьи, дети. Представьте наше состояние. Лобановский на установке перед игрой попросил: "Ребята, у нас такая трагедия, поэтому мы просто обязаны выиграть, чтобы в такое время дать людям повод для радости", – признавался капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко.

Соперником киевлян по финалу стал "Атлетико", который в полуфинале победил немецкий "Байер". Правда, не хорошо известный сегодня леверкузенский, а клуб из Крефельда, который также называли "Юрдинген-05". До немцев испанцы одолели шотландский "Селтик", валлийский "Бангор Сити" и югославскую "Црвену Звезду".

Главным тренером "Атлетико" был 47-летний бывший полузащитник клуба Луис Арагонес, который много лет спустя выиграет чемпионат Европы со сборной Испании. Особо громких имен в составе "матрасников" не было, за исключением чемпиона мира-78 аргентинского вратаря Убальдо Фильола. Хотя также выделялся капитан команды, защитник национальной команды Томас Реньонес. А специалисты отмечали слаженные командные действия "Атлетико" и колоссальную самоотдачу.

В свою очередь президент мадридцев Висенте Кальдерон высоко оценивал класс "Динамо", называя его авторитетным соперником, но проигрывать испанцы не собирались: "Мы будем стремиться только к победе, не испытывая никакого высокомерия. И заранее шлем киевлянам привет".

Как потом рассказывал в своей книге Лобановский, Заваров получил травму в Симферополе, но, к счастью, она оказалась легкой. А вот Блохин в своем 100-м матче за сборную надорвал мышцу бедра, и лечение требовало времени: "За Блохина в Киеве взялись оба наших доктора – Владимир Малюта и Виктор Берковский. Дважды в день они информировали меня. Ничего утешительного сообщить до отъезда не могли. Блохин не тренировался".

Однако обладатель "Золотого мяча" полетел с командой в Лион и, несмотря ни на что, очень хотел выйти во втором своем финале Кубка Кубков. А Лобановский был уверен, то выход Блохина на поле станет для команды дополнительным плючом.

"Медицина не говорила ни "да", ни "нет", оставляя все на усмотрение игрока и тренера. Я прямо сказал Блохину, что очень рассчитываю на него, и мы условились принять окончательное решение после предматчевой разминки. Но уславливаясь об этом, я уже не сомневался, что в стартовый состав его надо вписывать. Блохин подошел к бровке и сказал, что все в порядке, играть он может", – рассказывал тренер.

Также до матча у тренера были опасения по поводу болельщиков на трибунах, треть которых составляли фанаты "Атлетико". А советской команде во времена "железного занавеса" такая поддержка за рубежом даже и не снилась.

Но своей игрой "Динамо" удалось очаровать порядка 30 000 французских зрителей. И примерно с середины первого тайма местные любители футбола на стадионе "Жерлан" загремели: "Ки-ев! Ки-ев!". И украинцы не подвели, отправив в ворота Фильола три безответных мяча. Заваров открыл счет на 5 минуте, Блохин удвоил преимущество на 85-й, а Евтушенко на 88-й поставил точку.

"После финального свистка австрийского арбитра Франца Верера как мальчишка помчался на поле поздравлять триумфаторов Кубка кубков, ловил себя на мысли, что несолидно, наверное, если смотреть со стороны, взрослому, довольно массивному человеку вот так мчаться чуть ли не вприпрыжку, но все равно бежал", – позже напишет в своей книге Лобановский.

Иностранная пресса была в восторге от "Динамо"3, расхваливая их на своих страницах. Французские L’Equipe и France Football единодушно назвали игру киевлян футболом ХХІ столетия: "Нет сомнений, что существует великолепная киевская футбольная школа, а в составе команды мы увидели многих игроков сборной".

"Суперкомандой, показавшей современный наступательный и зрелищный футбол" окрестила украинцев испанская Marca. А вот в Москве встретить обладателей Кубка Кубков не посчитали нужным.

Как потом рассказывал многолетний администратор киевского "Динамо" Александр Чубаров, когда ребята появились с завоеванным Кубком в зале прилета аэропорта Шереметьево, их не встречал никто: ни одного представителя Спорткомитета, ни одного человека из советской федерации футбола. Вообще никого! Вот такое было отношении в столице Союза к украинскому клубу.

"Были только я и одна молоденькая девушка-москвичка, преданная поклонница "Динамо", принесла скромный букетик цветов. Она приходила на все наши матчи в Москве, никогда не забывала поздравить именинников", – рассказывал в интервью "Сегодня" Чубаров.

Правда, приехал еще администратор сборной СССР Борис Кулачко со списком игроков, вызванных в ее расположение, которых он должен был привезти на базу в Новогорск, поскольку через два дня должна была состояться товарищеская игра с Финляндией. Вот от поинтересовался Чубарова: "Может, какая помощь нужна?".

"Подошел Лобановский, посмотрел список сборников, говорит: "Хорошо, пусть остаются, что ж делать? А мы – домой". Поехали на вокзал и международным поездом "Москва – Прага" отбыли в Киев. По дороге ребята недоумевали: "Федорович, ну как же так можно? Мы же Кубок для всей страны выиграли! И такое отношение!", – рассказывал администратор "Динамо".

И только на следующий день в Киеве триумфаторов Кубка Кубков встречали как подобает: "На перроне были тысячи людей, с цветами, с духовым оркестром, а от вагона до автобуса игроков и тренеров буквально несли на руках".

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