'Колол яд': украинский чемпион, который помог СССР обыграть США, не ходил после травмы, но стал министром и привез в сборную американца

Среди олимпийских легенд Украины особняком стоит чемпион Игр-1988 по баскетболу Александр Волков, который не только помог сборной СССР обойти звездных ребят США, причем без скандала и каких-либо вопросов, как в 1972-м, но также принес киевскому "Строителю" единственный чемпионский титул в Союзе и первым из наших игроков отправился играть в НБА.

OBOZ.UA вспомнил самые важные и интересные подробности из жизни и карьеры бывшего президента Федерации баскетбола Украины, который в марте отпраздновал свое 60-летие.

Чемпионский бросок "Строителя"

Александр Волков родился в семье, где баскетбол был увлечением обоих его родителей-инженеров. В детстве, которое прошло в Чернигове, будущий чемпион пробовал себя в хоккее, футболе и боксе. Однако во время одного из дворовых футбольных матчей не по годам рослый и при этом ловким 9-летний мальчик привлек внимание тренера местной ДЮСШ Аллы Вергун, которая и привела его в баскетбол.

Наблюдая, как отец заколачивает мяч в кольцо сверху, Александр поставил себе задачу повторить его слэм-данк. Для этого, говорят, он выполнял до 1000 прыжков в день, пока, наконец-то, сам не долетел до корзины. Упорного мальчика приняли в специализированную спортивную школу-интернат, а в начале 1981 года Волков стал бронзовым призером Всесоюзной спартакиады школьников в составе юношеской сборной Украины.

А осенью 1981 года Александра пригласили в его первый профессиональный клуб – и сразу же в киевский "Будивельник", который возглавлял знаменитый тренер Борис Вдовиченко. В свой первый сезон Волков успевал выступать и за первую команду "строителей", и за "дубль", наработав на серебряную медаль чемпионата СССР.

По воспоминаниям специалистов того времени украинского баскетболиста ценили за нестандартное мышление и неожиданные для соперника проходы под чужой щит. Хотя сам Александр отмечал, что еще нужно честно отыграть в защите, а также отдать партнерам достаточное количество острых передач".

Вскоре форвардом "строителей" заинтересовались в Москве, и два сезона Волков провел в ЦСКА, с которым стал чемпионом СССР 1988 года. После чего вернулся в Киев и помог "Будивельнику" впервые вырвать звание лучшей команды Союза в противостоянии с литовским "Жальгирисом". Именно его дальний победный бросок на последних секундах второго матча принес киевлянам единственный титул для Украины.

"О таком каждый баскетболист мечтает. Решающий бросок издалека, когда на кону стоит хорошая награда. А чемпионат СССР выиграть было ого как сложно, там такие команды играли и такие люди! Конкуренция — запредельная. Спасибо судьбе и Господу, такой миг у меня свершился. Драматическая игра, киевский "Строитель" выигрывал, но литовский "Жальгирис" нас догнал. Игровое время истекало, и на последней секунде мне пришлось бросать. И я попал в кольцо", – вспоминал Александр.

Три дня праздновали "золото" Сеула

К Олимпиаде в Сеуле в сборной СССР собрался очень сильный состав – украинцы Волков и Александр Белостенный, неудержимые литовцы Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюленис и Римас Куртинайтис. Подготовка велась очень серьезная. Тренер сборной Александр Гомельский даже настоял на том, чтобы в сезоне-1987/88 советские клубы отказались от участия в еврокубках, а чемпионат СССР закончился уже в марте.

Правда, на предолимпийском отборочном турнире в Нидерландах, где надо было попасть в топ-4 европейских сборных, советская команда приехала без своей главной ударной силы Сабониса, который залечивал травму сухожилия, и многие специалисты предрекали СССР провал и "пролет" мимо Сеула-1988.

Но в Роттердаме, по словам Волкова, упорные поединки получились лишь с югославами и греками: "У всех остальных сборных, в том числе и у тогдашних фаворитов испанцев и итальянцев мы выигрывали с разницей в 20 и более очков. Сборная СССР заняла первое место и доказала, что и без Сабониса, участие которого в Олимпиаде было под вопросом, можем рассчитывать на многое".

В рамках подготовки к играм сборная СССР провела три встречи с клубом НБА "Атлантой Хоукс": "В Тбилиси мы проиграли американцам два очка, в Вильнюсе уступили в дополнительной пятиминутке, а уже в Москве выиграли с разницей в 10 балов".

Заняв второе место в своей группе, сборная СССР вышла в 1/4 финала на бразильцев, ударной силой которых был Оскар Шмидт. Накрыть баскетбольного Пеле советам не удалось – в открытом баскетболе он набрал 46 очков. Но за счет более длинной скамейки и коллективной игры СССР сумели добиться победы. Волков в том поединке набрал 20 очков и стал вторым по результативности в своей команде после Куртинайтиса – 24 балла.

В полуфинальном матче между СССР и США американцы собирались взять реванш за поражение в 1972 году. Но их план не сработал, зато в советской команде отлично сыграл Куртинайтис, великолепен был в защите Сабонис, закрывший "Адмирала" Робинсона, а Волков выключил из игры Мэннинга. В итоге сборная СССР победила 82:76, а в финале переиграла Югославию, которая, по мнению экспертов надломились психологически, видя настрой соперников.

Сеульскую победу в олимпийской деревне советская сборная отмечала три дня, а информация о масштабах праздника докатилась даже до президента МОК Хуана Антонио Самаранча.

"Эти три дня пронеслись, как в кино! У нас была уникальная команда по дружбе и сплоченности. Смешное не кончалось. Поселили нас в двух квартирах. Холл, где устраивали разбор игр, превратился в накрытый стол. Туда повалила толпа. То ли позвал кто-то, то ли по нюху. Забрела даже метательница из какой-то африканской страны", – признавался позже Волков в интервью "Спорт-Экспресс".

В награду от государства каждый из баскетболистов прямо в Сеуле получил по 4 тысячи долларов, а в Союзе на счета чемпионов было переведено еще и по 10 тысяч рублей.

"Будто кто-то тыкал туда иголочками"

В 1989 году Волков стал первым украинским игроком в НБА и провел три года в "Атланте Хокс", сыграв 149 матчей. Но в США у баскетболиста начались проблемы со здоровьем: "До поры мне везло – практически не случалось травм. Но в Америке начало происходить странное. Казалось, происки вуду. Два абсолютно одинаковых перелома. Трещины в одном и том же месте – будто кто-то тыкал туда иголочками".

В матче против "Чикаго" Волков делал блок-шот, перевернулся, рухнул на паркет и травмировался. Поединок доигрывал через боль и к травме отнесся несерьезно. Доктор предлагал положить гипс, хотя не исключал возможности, что трещина зарастет сама.

"Что с гипсом ходить? Лучше поеду на чемпионат мира! Там отыграл на тейпах и уколах. Когда вернулся в "Атланту", не только мяч держать не мог – даже чашку! Новое обследование показало – само не срастется. Надо вынимать хрящ из бедра, вставлять между костями и скреплять каким-то болтом", – рассказывал Волков.

За первой операцией последовала вторая, после чего рука напоминала "куриную лапку". Но в Атланте Александр встретил специалиста по восточным единоборствам, который помог восстановиться спортсмену. Но на этом испытания чемпиона не закончились. Когда Волков переехал в Грецию, где защищал цвета греческих "Панатинайкоса" и "Олимпиакоса", у него начались проблемы с позвоночником.

"Я не ходил! Стоять не мог! Ягодица на правой ноге усохла, как висящий мешочек. До туалета добирался 15 минут на четвереньках. С прострелами, болями", – признавался спортсмен, который, говорят, даже обращался за помощью к экстрасенсам. Но помог ему бывший баскетболист из Тбилиси Михаил Сафаров, который стал врачом и работал в Греции в гандбольной сборной.

"Он сделал укол, нерв отпустило. Что вкалывал? Яд кураре. Объяснил, что этот транквилизатор используют для животных. Лев лежит, видит, как у него берут кровь. Но мышцы расслаблены и он не способен укусить", – рассказывал Волков.

"Лечение было экстремальным"

Однако в 1995 году 31-летний баскетболист вынужден был завершить карьеру, а вскоре рискнул лечиться голодом. Во время Олимпиады в США Волков принимал у себя дома Гомельского, который посоветовал ему поработать с массажистом Ренатом.

"Ренат сразу предупредил: лечение будет экстремальное, голодом. Плюс интенсивная терапия – массаж, уколы в определенные точки. Голодовки было две. Первая – 20 суток, вторая – 60. Вообще ничего не ели, только вода в минимальных дозах. Было несколько "сухих" дней. Ренат намешивал какие-то "микроэлементы", – рассказывал баскетболист.

Такие жесткие ограничения раздражали и самого Волкова, и его семью. В итоге Александр стал отшельником в собственном доме, оборудовав себе спальню в подвале. Спортсмен сбросил 50 кг. Однако такие жертвы помогли.

В 2000 году Волков смог вернуться на площадку в чемпионате Украины – провел сезон за БК "Киев", являясь одним из его соучредителей, а также сыграл три матча за национальную сборную. "Но не получал удовольствия, наблюдая за своей игрой со стороны. И закончил", – признавался Александр.

Министерство и Фрателло в Украине

Также после возвращения из США в Украину Волков был министром спорта, занимая эту должность с 1999 по 2000 годы.

"Вначале было трудно. Планировал жизнь в другом направлении. Хотел тренировать. И вдруг – приглашение президента. Став министром, сразу потерял свободу, к которой привык. Знал, что в восемь утра обязан быть на службе, а во сколько вернусь домой – неизвестно. Чтоб выехать куда-то из Киева, должен брать разрешение премьер-министра. А моя семья – в Америке", – рассказывал Волков.

В 2007 году Волков возглавил Федерацию баскетбола Украины, а в 2011 году пригласил возглавить мужскую сборную известного американского тренера Майка Фрателло, с которым работал в свое время в "Атланте". Под руководством наставника из НБА "сине-желтые" добились своих самых больших успехов – заняли 6 место на Евробаскете-2013 и дебютировали на чемпионате мира-2014.

Также Волков занимал пост вице-президента и члена исполнительного комитета ФИБА Европа. И добился того, чтобы Украине отдали Евробаскет 2015 года. Но, к сожалению, мы так и не смогли принять чемпионат из-за войны, которую в 2014 году развязала Россия.

С 2015 года Александр Волков является почетным президентом ФБУ. В 2020-м украинца ввели в Зал славы ФИБА. А после начала масштабного вторжения РФ в феврале 2022-го легендарный баскетболист вступил в терроборону Киева.

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