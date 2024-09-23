'Мы же одна большая семья': российский чемпион потребовал от украинцев уважения

Российский паралимпиец Евгений Торсунов раскритиковал украинца Александра Литвиненко, который отказался от совместного фото с соперником, назвав его участие на Играх-2024 недоразумением. Легкоатлет из страны-агрессора, который в Париже взял "золото", лицемерно назвал наших соотечественников с россиянами "одной семьей".

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Об этом Торсунов заявил в интервью порталу Metaratings.ru. Представитель РФ выразил абсурдную мысль о том, что наших спортсменов заставляют негативно высказываться о россиянах, забыв о том, что его страна ведет преступную войну на уничтожение украинцев.

"Единственный негативный момент за всю Паралимпиаду – это слова украинца Александра Литвиненко в мой адрес. Я не воспринял эти слова серьезно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же все равно одна большая семья. Вот вам пример. В 2019 году на чемпионате мира мы вместе с ним как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале, обнимались с национальными флагами. Все было замечательно", – сказал Торсунов.

Отметим, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась комментарием Литвиненко и потребовала его наказать на Играх-2024 в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что российские паралимпийцы провоцировали украинцев на Играх-2024 в Париже.

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