'Проиграл недоразумению': украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко раскритиковал участие российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которые в эти дни проходят в Париже. Завоевав "бронзу" в прыжках в длину для атлетов с нарушениями движений всех конечностей, наш соотечественник добавил, что ему обидно было уступить представителю РФ.

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Об этом Литвиненко заявил в комментарии "Суспильному Спорт". 34-летний одессит отметил, что так называемых нейтральных спортсменов из страны-агрессорки нельзя считать таковыми, ведь они молчаливо или открыто поддерживают преступную войну России против Украины.

"Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому у меня обида, не на кого-то, а на себя. Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А "нейтральные" россияне себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они никакие не "нейтральные", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами – теми, кто нас убивает", – сказал Литвиненко.

Отметим, что Александр отказался от совместного фото с россиянином Евгением Торсуновым на церемонии награждения. Накануне украинский бегун Игорь Цветов обогнал двух россиян на дистанции 100 метров и стал победителем Паралимпиады-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

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