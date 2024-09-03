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"Проиграл недоразумению": украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Проиграл недоразумению': украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко раскритиковал участие российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которые в эти дни проходят в Париже. Завоевав "бронзу" в прыжках в длину для атлетов с нарушениями движений всех конечностей, наш соотечественник добавил, что ему обидно было уступить представителю РФ.

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Об этом Литвиненко заявил в комментарии "Суспильному Спорт". 34-летний одессит отметил, что так называемых нейтральных спортсменов из страны-агрессорки нельзя считать таковыми, ведь они молчаливо или открыто поддерживают преступную войну России против Украины.

"Проиграл недоразумению": украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде
"Проиграл недоразумению": украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде

"Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому у меня обида, не на кого-то, а на себя. Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А "нейтральные" россияне себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они никакие не "нейтральные", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами – теми, кто нас убивает", – сказал Литвиненко.

"Проиграл недоразумению": украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде

Отметим, что Александр отказался от совместного фото с россиянином Евгением Торсуновым на церемонии награждения. Накануне украинский бегун Игорь Цветов обогнал двух россиян на дистанции 100 метров и стал победителем Паралимпиады-2024.

"Проиграл недоразумению": украинец отказался от фото с россиянином и раскритиковал их участие на Паралимпиаде

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

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