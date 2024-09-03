'Заняться больше нечем?' В России со словами 'нас оскорбляют' потребовали наказать украинцев на Паралимпиаде-2024

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась комментарию украинского паралимпийца Александра Литвиненко в адрес его российского соперника Евгения Торсунова. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина в ярости потребовала наказать нашего соотечественника, который назвал представителя РФ недоразумением на Играх-2024 в Париже.

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Также она с грустью предположила, что справедливые словам Литвиненко в адрес спортсменов из страны-агрессорки останутся без внимание Международного параолимпийского комитета (МПК).

"Кто же он сам, если считает, что проиграл недоразумению? Постоянно в нашу сторону кивают, им что, заняться уже больше нечем? Если он считает нашего спортсмена недоразумением, то он сам никто и звать его никак. Если по-другому не понимают, может быть, и наказывать. Мы же сами не можем наказать, а Международный паралимпийский комитет может. А разве этот комитет не замечает, что нас оскорбляют? Хотя вряд ли они знают такое оскорбительное слово, как "недоразумение", – сказала Тарасова.

Отметим, что Литвиненко не только раскритиковал допуск россиян к Паралимпиаде-2024, но и отказался фотографироваться рядом с Торсуновым на церемонии награждения.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что российские паралимпийцы провоцируют украинцев на Играх-2024 в Париже.

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