'Мерзкие': стало известно, что россияне провоцируют украинцев на Паралимпиаде-2024

Члены российской паралимпийской команды на Играх-2024, где они выступают под нейтральным флагом, пытаются всячески вывести из себя украинских атлетов. Представители страны-агрессорки демонстрируют свое пренебрежительное и надменное отношение к нашим соотечественникам.

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Об этом в интервью телеканалу "Мы – Украина" рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. По его словам, россияне таким образом не только устраивают психологический террор наших соотечественников, но и пытаются добиться их дисквалификации.

"Первый вариант – хамские провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о "хохле". Я об этом говорил президенту Международного паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечания, потому что будет беда. Другой вариант провокационный – когда они показательно "ласково" говорят, например, "здравствуйте". Оба варианта – мерзкие. И вызывают однозначную реакцию наших спортсменов. Главное здесь – не повести на провокацию, потому что будет дисквалификация украинского атлета", – сообщил Сушкевич.

Напомним, что на Паралимпиаде-2024 в Париже представлено 88 спортсменов из РФ. Им запрещено использовать национальную символику и упоминать название страны.

Как сообщал OBOZ.UA, российский легкоатлет паралимпийской сборной России Андрей Вдовин рассказал, как избегает общения с украинцами. А наш пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером во время церемонии награждения.

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