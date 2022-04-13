CAS поставил на место Россию, захотевшую вернуться в турниры ФИФА и УЕФА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (CAS) по отстранению сборных России от всех турниров ФИФА, в частности от квалификации на чемпионат мира-2022. Одной из причин такого решение стало то, что против России отказались играть все страны, участвующие в плей-офф: Польша, Швеция и Чехия.

"Если бы сборную России допустили к участию в стыковых матчах, ее соперникам бы присудили технические поражения, так как поединки бы не состоялись. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана", – сказано в заявлении коллегии CAS.

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Также суд поддержал ФИФА и УЕФА в их позиции по матчам на нейтральных полях. И ФИФА и УЕФА заявляли, что "нет никаких гарантий", что какая-либо страна согласиться принять стыковые матчи с участием России.

"Большое количество европейских стран поддержали решение об отстранении команд, представляющих Россию, так что маловероятно, что эти страны будут принимать игры с участием сборной этой страны", – отмечается в тексте.

В заключении CAS отмечает, что "в свете мирового возмущения и осуждения, вызванных событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине", никто не сможет гарантировать безопасность игрокам и тренерам сборной РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Матч ТВ" польских футболистов за их категоричную позицию в вопросе проведения матча ЧМ-2022 с агрессорами назвали тварями. В свою очередь фанаты сборной Польши передали материный привет России.

Напомним, что российская футбольная сборная была отстранена ФИФА от участия во всех международных соревнованиях из-за нападения войск РФ на Украину.