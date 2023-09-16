'Гениальный ход'. Экс-чемпион сказал, что на самом деле случилось в бою Усик – Дюбуа

Бывший чемпион чемпион мира в полулегком весе, работающий сейчас экспертом бокса на телеканалея TNT Sports Box Office Карл Фрэмптон (28-3, 16 КО) прокомментировал скандальную ситуацию в поединке чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

36-летний Фрэмптон считает, что украинец на самом деле просто взял себе время на отдых. У эксперта нет сомнений, что удар был легитимным, и если б судья открыл счет, Усик поднялся бы.

"Усик просто использовал этот опыт и отсиделся, потому что ему было больно. Это не критика Усика, это довольно гениальный ход: если вам нужен отдых, вы отдыхаете, но я все равно думаю, что удар был легитимным. Но если бы бы рефери начал отсчет, он бы встал", – цитирует Фрэмптона boxingsocial.

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В тоже время Фрэмптон не изменил своего мнения о том, что удар Дюбуа был в пределах правил.

"Было несколько слухов о том, как закончился бой, и о людях, критиковавших Даниэля, но это было омрачено разговорами о том, было ли это законным или незаконным. Во время боя я был тверд в своем мнении, говоря, что Даниэль Дюбуа должен был стать чемпионом мира, потому что удар был законным. Я до сих пор так считаю", - сказал Карл.

Несмотря на это, Фрэмптон усомнился в способностях Дюбуа выиграть встречу, если б Усик поднялся.

"Сделал бы тогда Даниэль достаточно, чтобы победить? Я не совсем уверен", – подытожил британский экс-чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

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