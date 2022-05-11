Жена Усика рассказала, про что ей "очень много пишут из Крыма"

Супруга непобедимого чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) у себя в Instagram рассказала о том, что ей очень много приходит сообщений из временно оккупированного Крыма. По словам Екатерины Усик, общая мысль этих писем состоит в том, что люди ждут прихода Украины на полуостров.

"Все оккупированные территории Донецк, Луганск, Херсон и Крым вернутся в Украину. Как бы этого кто-то не хотел, так будет. Очень много пишут из Крыма ребят, которые ждут Украину и хотят жить в свободной стране", – написала Усик.

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Стоит отметить, что в середине апреля Екатерина Усика рассказывала о своих друзьях в Крыму, которых после начала войны в Украине она пыталась переубедить, раскрыть им глаза на происходящее.

Девушка старалась объяснить, что виновата во всем Россия, но в ответ натыкалась на стену "зомбирования".

ранее Усик заявила, что полностью разочаровалась в крымчанах. Девушка высказалась об общении с одной из старых знакомых о войне в Украине.

Она также добавила жуткий снимок из Бучи с жертвами российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик показала последствия пребывания в ее доме в Ворзеле российских оккупантов. Она также заявила, что главарь Кремля Владимир Путин уже проиграл войну в Украине, и ему грозит свержение.