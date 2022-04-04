'Живите, мучайтесь!' Жена Усика обратилась к крымчанам и показала жуткий кадр из Бучи

Жена украинского чемпиона Александра Усика (19-0, 13 КО) Екатерина вновь заявила, что полностью разочаровалась в крымчанах. Девушка рассказала об общении с одной из старых знакомых о войне в Украине.

Об этом Екатерина Усик рассказала в Stories на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, жители временно оккупированного полуострова просто предали Украину.

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"Я переписывалась со свой бывшей знакомой из Крыма. Она мне сказала: "Кать, ты не подумай. Мы знаем, что у вас происходит. Мы не бессердечные. Но ты представляешь, как мы все эти году жили без воды". Я скажу: все эти годы мои родители жили в Крыму. И все у них было – и вода, и еда. Ну, как еда – г***м кормили, русские и это жрут. Им пофиг. Крым – просто разочарование. С 2014 года. Так, как они быстренько переобулись, поменяли флажки... Живите, мучайтесь", – сказала супруга украинского боксера.

Она также добавила жуткий снимок из Бучи с жертвами российских военных. "Зато теперь Крым с водой! Рабы х***ы!" – подписала фото девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Усик показала последствия пребывания в ее доме в Ворзеле российских оккупантов. Она также заявила, что главарь Кремля Владимир Путин уже проиграл войну в Украине и ему грозит свержение.

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