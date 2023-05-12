Жена Усика рассказала, что происходит в Крыму на фоне паники оккупантов из-за контрнаступления ВСУ

Многие жители временно оккупированного Крыма с нетерпением ждут освобождение полуострова. В то же время часть людей в панике начинает паковать чемоданы, планируя сбежать в Россию, на фоне слухов о приближающемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины, которое повергает в панику оккупантов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала жена объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика Екатерина. Она выразила восхищение всеми украинцами, которые никогда не сомневались в победе над агрессорами, а также рассказала о том, как в разных странах шокированы стойкостью нашего народа.

"У меня в голове не укладывается, как можно быть обиженными на свою страну! Она тебе ничего не должна! Но ты должен быть преданный ей, особенно, если давал ей присягу! Я знаю одно: Крым – огонь. Многие ждут Украину, а многие пакуют чемоданы и бегут! И пусть бегут… Я согласна, что в любой стране куча помета, но смотря на все то, что делают украинцы, как они встали, объединились, помогают… Весь мир в шоке. Я это слышу постоянно, находясь в разных странах! Так вот – я горжусь каждым, кто всю войну ни разу не сомневался в нас и Нашей Победе!" – эмоционально отметила Катерина.

Напомним воины ВСУ показали, как Усик стреляет из миномета по позициям оккупантов. Кроме того, стало известно, на каком участке фронта побывал чемпион супертяжелого веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира Николай Валуев присоединился к травле российскими пропагандистами Александра Усика после того, как боксер посетил воинов ВСУ.

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