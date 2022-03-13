Жена Усика показала разбомбленные украинские церкви: московская дала добро? Россия будет гореть в аду

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
Екатерина Усик
nosound
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Супруга знаменитого украинского супертяжа Александра Усика эмоционально прокомментировала атаку российских оккупантов на украинские православные церкви. Большинство из храмов пережили революции и войны. Под удар попали святыни Житомирщины, Киевщины, Харьковщины и других регионов Украины.

"Украинская православная церковь причем? Причем люди? Или московская добро дала... Этому не будет прощения! Никогда! Бог все видит. И этому тоже. Россия будет гореть в аду! Хотя они уже давно в нем живут", – написала Екатерина Усик у себя в Instagram.

Екатерина Усик опубликовала фото разрушенных храмов
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Екатерина Усик опубликовала фото разрушенных храмов
Екатерина Усик опубликовала фото разрушенных храмов

Напомним, что 13 марта в Волновахе Донецкой области оккупанты обстреляли храм Николая Чудотворца. Из-за действий россиян, город разрушен почти полностью.

6 марта российские войска разбомбили церковь в селе Бобрик Броварского района Киевской области. Она принадлежала Украинской православной церкви Московского патриархата.

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