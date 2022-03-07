Оккупанты рушат в Украине храмы, которые выстояли во Вторую мировую. Фото и видео

Российские оккупанты обстреливают православные церкви, большинство из которых пережили революции и войны. Под удар попали святыни Житомирщины, Киевщины, Харьковщины и других регионов Украины.

Архиепископ Черниговский УПЦ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook резко осудил захватнические действия российской армии. Он отмечает, что по пропаганде Кремля церкви разрушают ради "защиты Донбасса" от геев-нацистов. "Почему сразу не от гоблинов и инопланетян? Логика была бы та же. Лживо-шизофреническая", – пишет церковнослужитель.

Видео дня

Наплевали на религиозные предрассудки российские военные и в Заворичах Киевской области, где в первый день Великого поста сожгли единую церковь. Об этом свидетельствует видео, которое сегодня появилось в сети.

"У оккупантов нет ничего святого. Вам еще нужны какие-то доказательства? Эти варвары и изверги будут наказаны", – комментирует на своем Telegram-канале поступок рашистов нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове под обстрел попал православный собор.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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