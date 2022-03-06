На Киевщине российский оккупанты разбомбили церковь Московского патриархата. Фото

Российские войска разбомбили церковь в селе Бобрик Броварского района Киевской области. Она принадлежала Украинской православной церкви Московского париархата.

Настоятель храма архимандрит Иоанн (Шевченко) рассказал, что ориентировочно через полчаса после завершения богослужения снаряд попал в крышу храма и разорвался в его центральной части, пишет УПЦ МП.

“Слава Богу, никто не пострадал. В это время прихожане вместе с детьми уже пили чай в церковном доме рядом. Дети испугались, пали на пол, начали плакать. Вокруг храма загорелась трава, всем вместе ее удалось потушить", – рассказал отец Иоанн.

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