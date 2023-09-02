Задел ракушку. Появилось точное объяснение случившегося в бою Усик – Дюбуа
Известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд прокомментировал скандальную ситуацию в поединке чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.
По мнению Зауэрланда совершенно точно Дюбуа попал в "ракушку" - область, которую обычно в единоборствах защищает специальная пластиковая раковина.
Промоутер объяснил, что этот удар не нарушает правила, но он попал украинцу в пах и судья имел законное основание дать время на восстановление.
"Но вот что он [удар] совершенно точно сделал, так это сдвинул ракушку. Даже если в итоге удар завершился как что-то вроде бодипанча или низкого бодипанча, легального удара в туловище, он всё равно задел ракушку. И дал рефери право назвать это ударом ниже пояса. Такое мое мнение", — приводит Vringe перевод интервью Зауэрланда в эфире Seconds Out.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.
Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.
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