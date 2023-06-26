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"Зачем ты отдаешь?" Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,6 т.
'Зачем ты отдаешь?' Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) сам виновен в том, что не смог добиться победы над американцем Девином Хэйни (30-0, 15 КО) в поединке 20 мая. Уроженец Белгорода-Днестровского обязан был побеждать в последнем раунде боя, а не отдавать его сопернику, что и сказалось на итоговом результате.

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Такое мнение в интервью Fight Hub TV выразил бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший, пишет портал Boxing Social. При этом американский фанат диктатора Владимира Путина отметил, что Ломаченко обязан был учитывать тот факт, что именно Хэйни владел поясами.

"Зачем ты отдаешь?" Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни
Ломаченко Хэйни

"Все были так разозлены из-за победы Хэйни по решению судей, но, по моему мнению, если ты не чемпион, то зачем ты отдаешь раунд? Ломаченко отдал ему последний раунд. Не он чемпион, а Хэйни. Если бы он выиграл этот раунд, то была бы ничья. Если бы в этом раунде он получил преимущество в два очка, то точно выиграл бы бой. В этом нет ничего сложного. Это не ракетостроение. Он тебя так сильно толкнул на том взвешивании, что ты дал ему последний раунд? Чтобы отобрать пояс у чемпиона, нужно доминировать над чемпионом", – сказал Джонс.

"Зачем ты отдаешь?" Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни
"Зачем ты отдаешь?" Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни

Ранее бывший соперник Василия Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) высмеял Хэйни за поединок против украинца. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Ломаченко первого места в своем рейтинге.

"Зачем ты отдаешь?" Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни
"Зачем ты отдаешь?" Легендарный боксер раскритиковал Ломаченко за бой с Хэйни

Как сообщал OBOZREVATEL, Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Девина Хэйни на 25 тысяч долларов за толчок Василия Ломаченко.

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