Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) сам виновен в том, что не смог добиться победы над американцем Девином Хэйни (30-0, 15 КО) в поединке 20 мая. Уроженец Белгорода-Днестровского обязан был побеждать в последнем раунде боя, а не отдавать его сопернику, что и сказалось на итоговом результате.

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Такое мнение в интервью Fight Hub TV выразил бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший, пишет портал Boxing Social. При этом американский фанат диктатора Владимира Путина отметил, что Ломаченко обязан был учитывать тот факт, что именно Хэйни владел поясами.

"Все были так разозлены из-за победы Хэйни по решению судей, но, по моему мнению, если ты не чемпион, то зачем ты отдаешь раунд? Ломаченко отдал ему последний раунд. Не он чемпион, а Хэйни. Если бы он выиграл этот раунд, то была бы ничья. Если бы в этом раунде он получил преимущество в два очка, то точно выиграл бы бой. В этом нет ничего сложного. Это не ракетостроение. Он тебя так сильно толкнул на том взвешивании, что ты дал ему последний раунд? Чтобы отобрать пояс у чемпиона, нужно доминировать над чемпионом", – сказал Джонс.

Ранее бывший соперник Василия Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) высмеял Хэйни за поединок против украинца. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Ломаченко первого места в своем рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Девина Хэйни на 25 тысяч долларов за толчок Василия Ломаченко.

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