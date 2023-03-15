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"Якобы готовится". Промоутер Усика признался, что на самом деле с боем против Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
4,4 т.
'Якобы готовится'. Промоутер Усика признался, что на самом деле с боем против Фьюри

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) заявил, что у них уже несколько недель как готов контракт на бой. Однако сторона обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) никак не хочет подписывать договор.

Видео дня

Чтобы официально объявить о том, что бой 29 апреля между украинцем и британцем состоится, осталось получить подтверждение Фьюри.

"А его (подтверждения) нет. Это он только в социальных сетях рассказывает, как он готов и выкладывает видео, где якобы готовится к бою. А так переговоры сейчас проходят между боксерами в интернете. А мы ждем проекта контракта в ответ, ведь уже и так потратили столько месяцев на все это", - сказал Александр Красюк в эфире Youtube-канала iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) эмоционально отреагировал на ответ Александра Усика (20-0, 13 КО) по вопросу распределение доходов в их бою. Наш обладатель титулов WBA, WBO и IBF ) уличил британца во лжи.

''Якобы готовится''. Промоутер Усика признался, что на самом деле с боем против Фьюри

Ранее Фьюри предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намечен на 29 апреля. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

''Якобы готовится''. Промоутер Усика признался, что на самом деле с боем против Фьюри

Ранее Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

''Якобы готовится''. Промоутер Усика признался, что на самом деле с боем против Фьюри

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