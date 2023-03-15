''Якобы готовится''. Промоутер Усика признался, что на самом деле с боем против Фьюри

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) заявил, что у них уже несколько недель как готов контракт на бой. Однако сторона обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) никак не хочет подписывать договор.

Видео дня

Чтобы официально объявить о том, что бой 29 апреля между украинцем и британцем состоится, осталось получить подтверждение Фьюри.

"А его (подтверждения) нет. Это он только в социальных сетях рассказывает, как он готов и выкладывает видео, где якобы готовится к бою. А так переговоры сейчас проходят между боксерами в интернете. А мы ждем проекта контракта в ответ, ведь уже и так потратили столько месяцев на все это", - сказал Александр Красюк в эфире Youtube-канала iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) эмоционально отреагировал на ответ Александра Усика (20-0, 13 КО) по вопросу распределение доходов в их бою. Наш обладатель титулов WBA, WBO и IBF ) уличил британца во лжи.

Ранее Фьюри предложил украинцу Усику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намечен на 29 апреля. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

Ранее Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!