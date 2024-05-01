'Я согласен': россиянин Бетербиев ответил на вопрос о главной слабости Усика

Российский полутяж Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен использовать удары по корпусу в бою с Александром Усиком (21-0, 14 КО). При этом, по мнению дагестанца, который сейчас позорно прячется под флагом Канады, этот аспект не должен стать главным в тактике британца на поединок 18 мая.

Об этом Бетербиев заявил в интервью пресс-службы промоутерской компании Queensberry Promotions, которая опубликовала видео с россиянином на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. 39-летний боксер согласился с тем, что Усик плохо справляется с ударами по корпусу.

"Я согласен с тем, что многие говорят о слабости Усика с ударам по корпусу. Должен ли Фьюри туда выцеливать? Не так, чтобы прям выцеливать. Но иногда нужно пробивать и туда", – сказал Бетербиев.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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