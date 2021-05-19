WBO поставила ультиматум Джошуа из-за Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) дала 48 часов команде чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чтобы подтвердить возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри, сообщил авторитетный журналист talkSPORT Майкл Бенсон. Иначе WBO назначит бой Джошуа против обязательного претендента Александра Усика.

16 мая чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что бой против Джошуа официально состоится 14 августа.

В ночь на 18 мая арбитражный суд США удовлетворил иск Деонтея Уайлдера и обязал Фьюри провести с ним бой до 15 сентября. Это постановление может помешать проведению боя Цыганского короля с Джошуа.

Александр Красюк подтвердил, что команда Александра Усика (18-0, 13 КО) начала новые переговоры относительно организации боя с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Поединок двух олимпийских чемпионов хотят оформить в ближайшее время.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик 1 ноября добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.