WBO назначила чемпионский бой Усика, – журналист

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за звание временного чемпиона мира, сообщает журналист TalkSPORT Майкл Бенсон.

Это означает, что победитель противостояния Энтони Джошуа / Тайсона Фьюри завоюет титулы WBA, WBC, IBF и WBO и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Эдди Хирн подтвердил, что WBO официально санкционировал бой между Александром Усиком и Джо Джойсом за временный пояс WBO. По словам Хирна, за право проведения этой встречи будут организованы промоутерские торги", – написал в Twitter Бенсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Ранее Хиррн заявил, что бой за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между победителем в поединке Усик/Джойс и лучшим в паре Джошуа / Фьюри, не состоится.