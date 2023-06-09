'Вывод один': жена Усика обратилась к украинцам после катастрофы на Каховской ГЭС

Жена объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика Екатерина восхитилась украинцами, которые продемонстрировали невероятное единство после того, как Россия устроила техногенную и экологическую катастрофу, разрушив Каховскую ГЭС. Девушка отметила, что мировая реакция на произошедшее доказывает то, что украинцы могут рассчитывать только на себя.

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Об этом Екатерина Усик написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она добавила, что вдохновилась реакцией соотечественников на катастрофу, а также призвала украинцев продолжать поддерживать друг друга и помогать всем пострадавшим от наводнения.

"Вывод один! Мы украинцы, и кроме нас нам никто не поможет. Благодаря нашим людям, всем, кто включился с первого дня вторжения, до сих пор помогает. Вы – герои. Только нам нужна наша страна. Слава Украине! Не оставайтесь в стороне, помогайте друг другу. Я смотрю крайние дни, как люди снова сплотились, помогают, бросают все дела и едут волонтерить, переживают. Наверное, как в первые месяцы вторжения. Я вдохновлена нами всеми. Мы обязательно победим!" – подчеркнула Екатерина.

Ранее бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Роман Зозуля выразил уверенность в том, что разрушение Каховской ГЭС никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.

Напомним, в Киеве активисты пикетировали офис ООН из-за молчания организации после подрыва Каховской ГЭС. Кроме того, МИД Украины потроллило ООН, объявившую день катастрофы днем русского языка в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июня российские оккупанты разрушили плотину Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, были подтоплены, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

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