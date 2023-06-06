'Мы имеем дело с....' Зозуля отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, обматерив оккупантов

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля гневно отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Футболист испанского клуба "Райо Махадаонда" назвал этот акт терроризма со стороны страны-агрессорки и ее армии попыткой повлиять на контрнаступление ВСУ.

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Об этом Зозуля написал в своем Telegram-канале. Он не стеснялся в выражениях в адрес российских террористов, а также призвал соотечественников сохранять молчание по поводу операций защитников Украины по деоккупации захваченных армией РФ территорий.

"Сегодня ранним утром, эти подонки, взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас Херсонщина подтапливается. Страдают гражданские. Последствия этой катастрофы мы пока не можем вообразить. Думаю, не один населенный пункт будет эвакуирован. К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с выбл*дками. Сс*куны боятся контрнаступления и делают все, чтобы оттянуть этот момент. Чтобы разрушить планы ВСУ. Но мы с вами понимаем, что ничего не остановить уже. Наступление будет. Но не нужно об этом кричать. ВСУ призывали всех к тишине. Сохраняйте ее. Как-то утром мы проснемся и узнаем, что наши ребята пошли вперед", – написал Роман.

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЄС начал стремительно падать уровень воды в Каховском водохранилище. Подтопление грозит более чем 80 населенных пунктов. Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты "Укргидроэнерго" заявили о том, что Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Также была опубликована карта населенных пунктов, которым грозит затопление.

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