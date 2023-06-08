"Куда обращаться, когда твою страну убивают": активисты пикетировали офис ООН в Киеве из-за молчания организации после подрыва ГЭС

В Киеве в четверг, 8 июня, у стен офиса Организации Объединенных Наций началась акция протеста. Она связана с позицией ООН по подрыву российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Видео дня

Об этом сообщило издание "РБК-Украина". В мероприятии приняли участие более 100 неравнодушных граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Граждане вышли на протест под здание представительства ООН в Киеве с плакатами "Прочь Россию из ООН" и др., а также возгласами "Useless", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ООН после подрыва российскими террористами Каховской ГЭС фактически никак не отреагировала на инцидент. В частности, Организация не ответила на запросы Украины о помощи пострадавшим в результате катастрофы.

В руках у активистов были плакаты с надписями "Куда обращаться, когда твою страну убивают", "Остановите экоцид" и другие.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные граждане выразили свое возмущение позицией Организации Объединенных Наций по подрыву страной-террористом Каховской ГЭС и бездействием Совета Безопасности. На машинах ООН появились плакаты на английском языке: "Useless" – "Бесполезные".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, были подтоплены, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!