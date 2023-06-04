"Вознесся к небесам". Климас сделал заявление о судьбе Ломаченко

Менеджер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) заявил, что клиент не собирается менять весовую категорию. По мнению Эгиса Климаса легкий дивизион является сейчас одним из самых распиаренных и тут выступает множество отличных бойцов.

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"Легкий вес вознесся к небесам. Ломаченко – парень, уже пришедший в этот дивизион. Он не вернется ко второму полулегкому весу, пусть даже это его категория. Ломаченко останется в легком весе. В этом весе полно имен, много хороших бойцов", – сказал Климас в интервью Boxing King Media, перевод которого приводит Tribuna.com.

По словам литовца, команда Ломаченко не переживает о том, с кем им предстоит провести бой.

"Мы не беспокоимся о том, кого получим дальше. Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Хорхе Линарес все еще являются хорошими бойцами. Здесь есть ряд боксеров", – подытожил Климас.

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