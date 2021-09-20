Владимир Кличко: не смогу смотреть в зеркало, если откажусь от украинского гражданства

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что ему неоднократно поступали предложения сменить гражданство, однако он их отклонил. По словам спортсмена, необходимо думать о том, как помочь своей стране, а не ждать помощи от нее.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что остался украинцем, поскольку ему было бы стыдно перед собой и соотечественниками.

"Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с "Примите гражданство". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Вообще ничего. Здесь я повторю уже сказанное: "Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю", – заявил Кличко-младший.

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Напомним, что Владимир родился в 1976 году на территории Казахской ССР, а в девятилетнем возрасте переехал в Украину вместе с семьей. Он начал заниматься боксом в 14 лет и становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) и журнала The Ring (2009-2015). Также в его активе "золото" Олимпиады в Атланте в 1996 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, помогали ли братья Кличко Александру Усику в подготовке к чемпионскому бою против Энтони Джошуа.

Именно против британца Владимир провел свой последний поединок в карьере в 2017 году.