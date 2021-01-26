Вероятный соперник Усика назвал ориентировочную дату боя с украинцем

Непобедимый британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) заявил, что проведение его поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) запланировано на апрель 2021 года.

В интервью изданию The Ring наиболее вероятный соперник нашего соотечественника рассказал, что сейчас представители обеих сторон ведут переговоры, чтобы вскоре утрясти все детали. По мнению Джо, во Всемирной боксерской организации (WBO) хотят увидеть этот бой.

"Проведение поединка запланировано на апрель. Это именно то, что нам нужно. Моя команда, Фрэнк Уоррен (промоутер. – Ред.) и представители Усика ведут активные переговоры, чтобы договориться о сделке. Мы ждем, когда будут решены все детали, и надеемся, что бой будет организован. Думаю, что в WBO тоже хотят, чтобы состоялось наше противостояние. Скорее всего, мы подеремся за временный чемпионский титул, а пояс организации будет стоять на кону в поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри", – рассказал Джойс.

Отметим, что в 2013 году Александр и Джо уже встречались на ринге. Тогда наш соотечественник победил единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивные аналитики уже определились с фаворитом возможного боя Усик – Джонс.