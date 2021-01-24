Бой Усик – Джойс: букмекеры назвали победителя за титул временного чемпиона мира

После того, как Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Джошуа и Фьюри, Александр Усик (18-0, 13 КО) с большой вероятностью проведет поединок с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за пояс временного чемпиона мира.

Букмекеры уже начали принимать ставки на результат этого поединка и фаворитом является украинец.

На победу 34-летнего уроженца Симферополя можно поставить с коэффициентом 1,35. Ставки на успех 35-летнего британца принимаются с показателем 2,9. Ничья в бою маловероятна – 20,0.

Напомним, что Усик и Джойс уже встречались на ринге во Всемирной суперсерии бокса. В марте 2013 года наш соотечественник победил единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору, и завоевав титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

29 ноября Джойс нокаутировал Даниэля Дюбуа в десятом раунде и стал чемпионом Европы. После победы Джо вызвал на бой Усика.