В США назвали бой Усик – Джошуа низкоуровневым и никому неинтересным

Поединок между британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком 918-0, 13 КО) не вызывает особого интереса. Нашего соотечественника не считают сложным испытанием для чемпиона по трем весовым категориям.

Об этом написал американский эксперт портала Boxing News 24 Чарльз Бран. По его словам, если Джошуа решит освободить титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), на который претендует украинец, этого практически не заметят фанаты.

Видео дня

"Поверьте мне: никого не будет волновать, если Джошуа освободит титул WBO и уклониться от низкоуровневого боя против Усика, у которого нет сильного удара. В любом случае, в бою с Усиком нет никакого интереса. Это просто раздражающая ситуация, когда Джошуа нужно договариваться о поединке, чтобы потом гонять соперника по рингу", – написал Бран.

Напомним, бой Усик – Джошуа был санкционирован WBO после того, как стало известно о срыве поединке между Джошуа и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) из-за решение арбитражного суда в США. Объявление WBO привело в негодование промоутера Энтони Эдди Хирна, который заявил, что боксеру надоело постоянно проводить обязательные защиты поясов.

Как сообща OBOZREVATEL, Александр Усик возмутился ситуацией в супертяжелой весовой категории, сравнив ее с украинской политикой. Он также признался, что у него возникают трудности в боксе из-за украинского гражданства.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что переговоры об организации боя с Усиком близки к завершению. В то же время он не исключил, что его боксер освободит пояс WBО. Он также назвал трех боксеров, которые могут заменить украинца в ближайшем бою Энтони.