Усик – Джошуа: промоутер британца высказался о заключении контракта на бой

Команды Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО) близки к заключению контракта на бой между боксерами. Поединок за три чемпионских пояса, вероятнее всего, состоится во второй половине августа.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн, пишет talkSport. По его словам, Всемирная боксерская организация (WBO), которая санкционировала бой, дала сторонам еще одну неделю для завершения переговоров.

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"В пятницу у меня было несколько звонков с Александром Красюком (промоутером Усика – ред.). Сейчас мы очень близки к заключению сделки. У Джошуа прошло первое разочарование из-за того, что бой с Тайсоном Фьюри сорвался. Энтони очень гордый человек, он любит сражаться со всеми соперниками, а вызов Усика – очень опасный. Очень вероятно, что вы увидите бой Усик – Джошуа в конце этого лета", – сказал Хирн.

Напомним, 14 августа Джошуа должен был подраться с Фьюри (30-0-1) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали подраться в третий раз с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Из-за этого поединок Джошуа – Фьюри был отменен. После этого WBO санкционировала бой Усик – Джошуа, что возмутило Эдди Хирна. Он пожаловался на то, что его подопечного постоянно заставляют проводить обязательные защиты.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал размер премиальных, которые боксер получит в случае победы над британцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик жестко высказался о ситуации с боем с Джошуа. Он потребовал конкретики относительно поединка и сравнил условия в супертяжелом весе с украинской политикой.

Она также откровенно признался в том, что испытывает немало трудностей из-за украинского гражданства.