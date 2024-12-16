В каком раунде Усик нокаутирует Фьюри: букмекеры дали прогноз на бой-реванш

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) в субботу, 21 декабря, во второй раз подерется с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник после победы 18 мая постарается снова победить британского соперника и утвердиться в топ-боксеров королевского дивизиона за всю историю.

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Поединок примет Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Время начала – 01:30 воскресенья, 22 декабря.

Украинский боксер считается фаворитом противостояния, а букмекеры не исключают досрочной его победы. Так аналитики GGBET предлагают поставить на бокс Усик – Фьюри 2 на нокаут от Александра в 8-м раунде с коэффициентом 22,00. Именно в этой трехминутке можно ожидать триумф нашего супертяжа с наибольшей вероятностью.

Если Усик финиширует оппонента в 6-м, 7-м, 9-м или 10-м раунде, то ставку можно будет увеличить в 25 раз. Показатели на то, что украинец завершит бой в 5-м или 11-м раунде достигают уровня 28,00.

Индекс 40,00 в пользу Александра представлен для 4-го и 12-го отрезка противостояния. Досрочная победа Усика в 3-м раунде предлагается с котировкой, 50,00. А коэффициент на поражение Тайсона в двух стартовых трехминутках составляет 65,00 на вторую и 90,00 на первую.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Украинец прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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