Фьюри назвал войну в Украине причиной поражения от Усика

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не согласился со своим поражением от Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою 18 мая, вспомнив о войне в Украине. Цыганский король, как называют британца, также отметил, что его ожидает реванш против украинца.

Об этом Фьюри заявил в ринге сразу после окончания поединка за все пояса супертяжелого дивизиона. Боксер из Манчестера отметил, что принимает результат поединка, хотя с ним не согласен. Тайсон выразил уверенность в том, что поединок в октябре сложится для него удачнее.

"По моему мнению, я выиграл этот бой. Я забрал большинство раундов. Хотя он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство. И вы знаете, что в его стране война. Мы оба показали хороший бой, продемонстрировали лучшее, что могли. Но мне кажется, судьи встали на сторону страны, которая находится в состоянии войны", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей, а в девятом раунде едва не нокаутировал соперников. Записки арбитров были на стороне украинца – 115:112, 113:114, 114:113.

Как сообщал OBOZ.UA, гимн Украины перед боем Александра Усика и Тайсона Фьюри вызвал овации на стадионе в Саудовской Аравии.

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