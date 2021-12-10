В чем секрет уникальности Ломаченко: от ныряния в тазик до погони за призраком

Бывший чемпион мира 33-летний Василий Ломаченко возвращается в ринг уже 11 декабря в поединке против звезды Ганы Ричарда Комми. И несмотря на прошлогоднее поражение от Теофимо Лопеса, украинца все еще считают феноменальным боксером и, вероятно, самым техничным бойцом современности.

OBOZREVATEL собрал разные точки зрения и добавил свои мысли по поводу секрета уникальности Ломаченко, за плечами которого два олимпийских "золота" и чемпионские пояса в трех весовых категориях.

ЖЕЛЕЗНОЕ ТЕЛО. Физическая подготовка Ломаченко всегда была отдельной темой. Казалось, он просто не способен уставать в ринге. Но и тренировки, которые придумывал для Ломы его отец Анатолий Николаевич, осилит не каждый.

Видео дня

Вместо бассейна бывший чемпион мира переплывал Днестровский лиман, ширина которого порядка 4 км. Бегал по песчаным пляжам Одесской области с парашютом, вместо обычных отжиманий Лома делал это на кольцах и играючи взбирался без ног сразу на два каната. И если верить легендам Белгород-Днестровского, то в детстве проходил на руках целые улицы.

А как не вспомнить легендарную тренировку дыхания, когда на несколько минут боксер опускал голову в тазик. В итоге Василий мог не дышать под водой 4 минуты и 30 секунд. Эту методику Ломаченко-старший в свое время внедрил и в сборную Украины. А для развития координации Лома научился жонглировать 4 мячами.

Не удивительно, что с такой базой Василий освоил и много других видов спорта – хоккей, баскетбол, греблю, верховую езду и настольный теннис, который хорошо тренирует реакцию.

IQ. Василий и его команда уделяют время умственным тренировкам боксера и различным головоломкам. После физических нагрузок Лома делает упражнения на концентрацию внимания: строит башенки из конструктора, их же использует для задач на логику и математических тестов. Есть задания и на скорость реакции, когда на специальной доске загораются лампочки, а Василий должен быстро и правильно их "ловить".

СУПЕРПАПА. Есть мнение, что на 90% успех и уникальность Василия связаны с его отцом Анатолием Ломаченко. Как-то боксер рассказывал, что папа надел на руки сына боксерские перчатки, когда тому было лишь три дня от роду. А затем готовил на протяжении всей жизни. Заставил пойти на ненавистные народные танцы, которые преобразили ноги бойца, планирует все тренировки и лагеря, а затем просчитывает всех соперников Василия.

Также у Анатолия Ломаченко есть записи всех боев сына, начиная с дебюта в детском спорте. "Анатолий Николаевич постоянно вводит новые упражнения, заставляет человека развиваться. Он разбирается в биомеханике, физиологии и многих других аспектах", – рассказывал о Папаченко боксер Денис Беринчик.

ТАЙНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Промоутер Ломаченко, легендарный Боб Арум считает, что с технической точки зрения Василий – лучший боксер, которого он видел со времен раннего Мохаммеда Али.

"У него есть благословение, которого больше нет ни у кого в мире. И это – его тренер, его отец. Думаю, что Анатолий – лучший тренер на планете. То, как он готовит Василия – это дисциплина. То, что они делают во время тренировок – это что-то. Это то, чего, к сожалению, вы не увидите в боксе", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

ЧИПЫ. Говорят, что во время тренировок Ломаченко использует боксерские бинты со вшитыми микрочипами, чтобы вести статистику ударов. А о своем успехе Василий как-то заявлял с улыбкой: "Мой отец может научить 50%. Но нужно родиться с чипом в плече, ломачипом".

ИЗ МЕСТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Известный американский тренер Тедди Атлас, который готовил чемпиона мира Александра Гвоздика, считает, что феномен Ломаченко в условиях его подготовки: "Отец Ломаченко учил его справляться с вещами, к которым никогда не готовили обычных людей.

Он готовил Василия в таких местах, в которых никогда не готовились другие. Это главная причина, почему Василий такой особенный. Это главная причина, почему он смог драться с тем же Хорхе Линаресом, несмотря на поврежденное плечо, и вообще не паниковал".

МОНСТР. Бывший чемпион мира Андрей Котельник как-то отметил, что уникальность техники Ломаченко – это хорошая работа ног, скорость, сильная физуха.

"Вася, как боксер – монстр! Думаю, за историю бокса не было сильнее боксера. И в ближайшее время не будет. Кроме таланта и трудолюбия, у Васи хорошая реакция и координация. Он – непредсказуемый боксер. То, что он делает в ринге, мало кому удается. Очень разнообразный арсенал действий", – считает Котельник.

УГЛЫ И ЗАЩИТА. Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон считает, что в истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко. По его мнению, украинец основал новый стиль бокса, где есть амплитудные движения и углы, которые вследствие этого получаются.

"Я бы не сказал, что Ломаченко агрессивен. Но он атакующий боксер, который всегда думает о защите. Он атакует, заставляет тебя промахиваться, но при этом защита остается главным приоритетом. В то же время он агрессивен и оказывает на тебя большое давление за счет своих ног, углов и занимаемого положения", — говорил Фрэмптон на своем канале.

БЕЗНАКАЗАННЫЙ. Бывший соперник Ломаченко британец Энтони Кролла так описывал уникальность Василия в разговоре с Boxingscene: "Он необычный боксер. Он настолько искусен, что даже если ошибается, его за это не наказывают. Этому нельзя научиться, и в этом и заключается его уникальность".

ПРИЗРАК. Бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу, который побывал в лагере Ломаченко, считает, что он мог бы успешно перебраться в смешанные единоборства, потому что является "призраком".

"Василий очень атлетичный и одаренный человек, если кто-то и может перейти из бокса в MMA, то это Ломаченко. Вы собираетесь ударить, но его там уже нет. Как боксировать с призраком", – признался звезда микс-файта.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ломаченко на хоккее дарил билеты на бой с Комми в Нью-Йорке.