Когда и где смотреть Ломаченко – Комми: расписание трансляций

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в субботу, 11 декабря, проведет свой очередной бой на профессиональном ринге. Наш соотечественник сразится с бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 KO) из Ганы.

Поединок пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в американском Нью-Йорке. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми. Ориентировочное начало – в 5:00 утра воскресенья, 12 декабря, по киевскому времени.

Видео дня

В Украине эксклюзивные права на показ поединка приобрел видеосервис Megogo. Трансляция боя пройдет на стримминговом канале "Megogo Гонг". Здесь зрителям по традиции предложат аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

Просмотр боя будет доступен всем пользователям подписки "Спорт" (199 грн/мес) и "Максимальная" (299 грн/мес).

Также прямой эфир из Нью-Йорка проведут британский вещатель Sky Sports и американские ESPN и ESPN+.

Отметим, что Ломаченко в последний раз выходил в ринг в июне нынешнего года, когда техническим нокаутом в девятом раунде победил Масайоши Накатани из Японии. В свою очередь Комми в феврале нокаутировал американца Джексона Маринеса.

Напомним, что будущие соперники потерпели поражения от абсолютного чемпиона мира американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сделал предположение о том, сколько еще боев проведет Ломаченко перед завершением карьеры.