Ломаченко на хоккее дарил билеты на бой с Комми в Нью-Йорке

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко перебрался из Калифорнии в Нью-Йорк, где в ближайшую субботу, 11 декабря, будет биться с ганцем Ричардом Комми. 33-летний звездный украинский спортсмен в ночь на четверг, 9 декабря, побывал на хоккейном матче на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Боксер из Белгорода-Днестровского поучаствовал в розыгрыше билетов на бой среди фанатов и подарил их счастливчикам. Сам он получил хоккейный свитер со своим прозвищем Лома на спине и номером 88, о чем рассказал на странице в Instagram.

Болельщики аплодисментами приветствовали Василия. Правда, местная команда, "Нью-Йорк Рейнджерс", уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:7.

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В то же время Ломаченко и его друг-коллега Александр Усик через свою совместную страницу в соцсетях передали поздравления с днем рождения знаменитому промоутеру Бобу Аруму, которому исполнилось 90 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитые боксеры Ломаченко и Рой Джонс восхитились друг другом.

Тем временем, непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом в 1-м раунде.