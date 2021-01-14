Усику предложили бой с непобедимым американцем: спортивные итоги 13 января
Украинский футболист Александр Зинченко стал лучшим игроком в матче АПЛ, а менеджер американского боксера Джо Джойса бросил вызов Александру Усику.
Кроме того, стали известны условия, при которых состоится реванш Ломаченко – Лопес.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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С Джошуа я мог контролировать скорость, а с Усиком – нет, – непобедимый боксер
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