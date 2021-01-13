Уткин: гол Блохина впечатляет. Его можно показывать в качестве примера

Российский футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что гол, который нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин забил мюнхенской "Баварии" в матче за Суперкубок Европы, является эталоном футбольного мастерства.

По словам Уткина, этот шедевр можно и сейчас показывать в качестве примера, несмотря на то, что современный футбол футбол изменился, став более интенсивным

"Гол Блохина можно показывать и сейчас как пример игры центрфорварда. Это впечатляет. Потому это безумная наглость, невероятная совершенно мощь... Я думаю, что ему было по фигу на самом деле. Ну, чемпионы мира [играли у мюнхенцев в защите]. А в 1972 году сборная СССР играла с этими же чемпионами мира в финале чемпионата Европы. Это сопоставимые величины", – заявил российский журналист в интервью Дмитрию Гордону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45 лет назад, 6 октября 1975 года, на Центральном стадионе в Киеве (впоследствии – "Республиканский", ныне НСК "Олимпийский") столичное "Динамо" в ответном матче обыграло мюнхенскую "Баварию" (2:0) и сенсационно завоевало Суперкубок Европы.