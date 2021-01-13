С Джошуа я мог контролировать скорость, а с Усиком – нет, – непобедимый боксер

Непобедимый британский боксер Фабио Уордли (10-0, 9 КО) сравнил спарринги с Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), отметив высокую скорость, с которой двигался и действовал украинец.

В интервью изданию SkySports он признался, что из-за этого не мог взять ситуацию под контроль и был вынужден двигаться в ту сторону, которая выгодна нашему соотечественнику. По его словам, Александр всегда хоть как-то отвечает на пропущенные удары.

"С Усиком скорость была намного выше. С Джошуа я мог ее контролировать, если хотел. Если я хотел остановиться, чтобы взять ситуацию под контроль во время активного размена ударами или наоборот, то мог это сделать. Но с Усиком именно он держит все в своих руках, он владеет инициативой и постоянно прессингует тебя, заставляя двигаться туда, куда он хочет. Александр является тем, кто активно наносит удары и не оставляет ни один из них без ответа", – рассказал Уордли.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на титульный бой за пояс WBO, которым владеет Джошуа, но британец хочет подраться за звание "абсолюта" против соотечественника Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что его клиент уже весной подерется за титул, а его коллега Эдди Хирн рассказал, что готов предложить особые условия Усику для того, чтобы Александр отступил.