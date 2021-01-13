Мы дали Усику пару недель, чтобы принять бой, – менеджер непобедимого британца

Менеджер непобедимого британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс заявил, что у украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) есть пару недель, чтобы принять бой с его клиентом.

Он сказал, что не собирается замедлять карьеру Джойса, поэтому боксер подерется уже в апреле вне зависимости от имени соперника. Менеджер британца добавил, что Джо планирует победить нашего соотечественника, а затем выйти на поединок с победителем противостояния Энтони Джошуа – Тайсоном Фьюри.

"Мы дали Усику следующие пару недель, поскольку Джо хочет бой в апреле, а до него осталось всего 10-11 недель. Мы не хотим замедлять развитие его карьеры. Если нам придется драться с другим боксером, то так тому и быть. Может WBO назначит поединок за звание финального претендента на свой титул. Все зависит от ситуации с боем Джошуа – Фьюри. Мы объяснили промоутеру Джо, Фрэнку Уоррену, что хотим встретиться с Усиком даже в том случае, если это будет поединок за промежуточный титул. Джойса спишут со счетов, но он остановит украинца, а затем подерется с победителем объединительного противостояния", – заявил Джонс в интервью изданию SkySports.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что его клиент подерется за чемпионский пояс, не дав согласия на бой Джошуа – Фьюри.