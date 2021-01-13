Борец Грицай: пророссийское руководство уволило нас из-за политики. Мы поддерживали военных и Украину

Бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Богдан Грицай, получивший большую популярность после ответа боксеру Александру Усику на его "диванных экспертов", объяснил, почему был уволен 11 января с должности преподавателя Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

По словам 25-летнего Грицая, он поплатился за свою проукраинскую позицию. Богдан заявил, что его с другом Дмитрием Несвятипаской выгнали по политическим мотивам, якобы за прогулы, не дав ознакомиться даже с протоколом. При этом спортсмены исправно ходили на работу.

"Мы постоянно поддерживали военных, Украину. Мы не угодные. Мы воспитывали в наших спортсменах украинскую позицию. Новому руководству же она не нужна. В администрацию зашли пророссийские люди. Катаются постоянно в Москву. Им сказали, что от нас нужно избавиться. Им плевать на закон", – цитирует Грицая Tribuna.com.

Обладатель "бронзы" ЧМ уверен, что новое руководство рейдерским путем захватили колледж и он сейчас находится под круглосуточным наблюдением неизвестных людей в черном

"Мы также просили забрать свой инвентарь, который мы покупали за собственные деньги, там около 10 тысяч долларов. Они нам его не отдали и отдавать не будут. Сказали, чтобы подавали в суд", – отметил Грицай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее преподаватели и студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве заявили о захвате лицея в пользу Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС) Украины.

Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа устроили драку с полицией во время работы на территории учебного заведения ликвидационной комиссии.

Коллектив лицея устроил пикет под зданием Кабмина, требуя вмешаться в конфликт вокруг колледжа.