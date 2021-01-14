Усику запропонували бій із непереможним американцем: спортивні підсумки 13 січня

Олександр Чеканов Бокс 09:11, 14.01.2021 Оновлено: 09:24, 14.01.2021

Український футболіст Олександр Зінченко став найкращим гравцем у матчі АПЛ, а менеджер американського боксера Джо Джойса кинув виклик Олександру Усику.

Крім того, стали відомі умови, за яких відбудеться реванш Ломаченко – Лопес.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Ми дали Усику кілька тижнів, щоб прийняти бій, – менеджер непереможного британця

Промоутер розповів, у якому випадку може відбутися реванш Ломаченко – Лопес

Зінченко став найкращим у матчі АПЛ

Уткін: гол Блохіна вражає. Його можна показувати як приклад

Кличко вперше розповів, як росте його донька

З Джошуа я міг контролювати швидкість, а з Усиком – ні, – непереможний боксер

5-разовий чемпіон світу з Росії фінішував 92-м на КС з біатлону, заявивши, що "приголомшений результатом"

Борця, який кинув виклик Усику, звільнило з роботи "проросійське керівництво за підтримку України"

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