Усику запропонували бій із непереможним американцем: спортивні підсумки 13 січня
Український футболіст Олександр Зінченко став найкращим гравцем у матчі АПЛ, а менеджер американського боксера Джо Джойса кинув виклик Олександру Усику.
Крім того, стали відомі умови, за яких відбудеться реванш Ломаченко – Лопес.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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