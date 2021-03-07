Усик заявил Оксане Марченко, что можно "бить соперника с любовью". Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью Оксане Марченко признался, что ко всем своим соперникам относится с любовью.

Крымчанин заявил, что него нет агрессии вообще ни к одному своему оппоненту.

"Да, надо любя [бить]. У меня нет такого, что вот просто хочу сделать ему больно. Нет такого. Перед каждым поединком я молюсь не только о том, чтобы Всевышний помог мне выйти своими ногами с ринга, но и моему оппоненту. Всевышний дал создать этот вид спорта, но же не сказал: "Будь агрессивный, или бей его сильно и ненавидь его". Нет. Можно же с любовью бить. Я не шучу сейчас. Я говорю серьезно", – рассказал Усик в фильме "Паломница", автором которого стала Марченко.

Усик уточнил, что единственное, что им движет это спортивная злость и достижение цели, которую он ставит.

"Меня не мотивируют деньги, замки, машины, квартиры. Только преодоление трудностей на моем пути", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боксер рассказал, что перед каждыми соревнованиями молится и держит какой-то пост, если это позволяет его физика.

Также Александр отметил, что в детстве тяжело заболел, и это едва не стоило ему жизни. По словам боксера, это был один из тех моментов, который убедил его в вере в Бога.