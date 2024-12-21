Усик вышел с плакатом перед боем с Фьюри. Фотофакт

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) привлек внимание на взвешивании перед реваншем с Тайсоном Фьюри, развернув плакат с надписью "Free Azovstal Defenders". Торжественная церемония состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Таким образом 37-летний украинский боксер выразил поддержку пленным защитникам "Азовстали" и напомнил о судьбе украинских военных, удерживаемых в тюрьмах России.

Также фотографии с плакатом Усик разместил у себя в Instagram.

Этот жест напомнил поступок украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая летом также развернула плакат с аналогичной надписью. Ее действия вызвали широкий резонанс, привлекли внимание мировой общественности и стали символом поддержки украинских воинов.

Усик известен своей активной гражданской позицией. Он неоднократно говорил о важности помнить о защитниках Украины, а также поддерживал инициативы, направленные на помощь армии и пострадавшим от войны.

Второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

17 декабря стало известно, что за поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья на базе искусственного интеллекта.

Накануне реванша состоялась торжественная церемония взвешивания. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, который состоялся в конце весны.

Отметим, что Фьюри во время церемонии повел себя странным образом. Цыганский король, как называют британца, фактически отказался от дуэли взглядов, а также не стал давать обязательные интервью.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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