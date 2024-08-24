Магучих с плакатом вышла на протест в центре Киева. Фотофакт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту и рекордсменка мира Ярослава Магучих решила в очередной раз напомнить миру о пленных защитниках "Азовстали". В День Независимости Украины наша титулованная легкоатлетка вышла с небольшим плакатом в поддержку украинских военных, удерживаемых в тюрьмах России.

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Ярослава у себя в Intagram разместила фотографию, на которой возле здания МИД Украины на Михайловской площади стоит с табличкой "Free Azovstal Defenders".

"Независимость. 10 лет борьбы за нее, за единство, гимн и нацию. К сожалению, не все увидят сине-желтое знамя и услышат гимн в этот день. Большое количество защитников и защитниц до сих пор находятся в плену. Поэтому наша задача – постоянно напоминать миру о военных преступлениях России", – написала Рося.

Спортсменка верит, что если каждый возьмет ответственность за победу на себя, то удастся приблизить этот момент и выиграть эту войну.

"В семьи вернутся дети, внуки и родители и страна снова будет цвести, развиваться и становиться сильнее. Сегодня мы празднуем 33-й день независимости Украины и я желаю всем быть объединенными и неравнодушными, какими мы всегда были, есть и будем. Только давайте приложим еще больше и больше усилий", – написала Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля, во вторую годовщину российского теракта в колонии в Еленовке на Донетчине, "Редис" высказался по поводу военнопленных защитников Мариуполя, которые до сих пор в неволе.

Командир 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ заявил, что обещания защитникам "Азовстали", которые уже больше 830 дней находятся в российском плену, так и не выполнены.

Напомним, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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