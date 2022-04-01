Усик впервые отреагировал на захват его дома под Киевом российскими оккупантами

Украинский чемпион Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что не знает, что сейчас происходит в его доме в Ворзеле под Киевом, который заняли российские оккупанты. Боксер, впервые комментируя преступные действия армии РФ, заявил, что не может связаться ни с кем из соседей.

Об этом сам Усик рассказал чешскому изданию idnes.cz. Он также рассказал, что долго не соглашался покинуть Украину для проведения реванша с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), но все же прислушался к аргументам своих близких.

Видео дня

"Мне сказали, что мой фронт войны – это спорт, что я должен готовиться к реваншу и рассказывать всему миру правду об Украине. Что касается моего дома, то сейчас я не могу связаться ни с кем из соседей. Я понятия не имею, что там происходит, никто не может туда попасть. Мы не знаем, в каком он состоянии. Все, что я знаю, это то, что русские ворвались туда, разбили ворота и заняли дом", – сказал 35-летний боксер.

Отметим, что реванш Усик – Джошуа должен состояться в конце июня. Первый бой боксеров завершился сенсационной победой украинца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк в эсклюзивном интервью нашему изданию отреагировал на слухи о 120-миллионом гонораре для боксеров за поединок в Саудовской Аравии.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!