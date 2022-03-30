Реванш с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) предоставит чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) возможность призвать мир объединиться вокруг Украины. Так считает промоутер крымчанина Александр Красюк.

В комментарии OBOZREVATEL Красюк подтвердил, что бой может пройти в Саудовской Аравии, а также прокомментировал слухи о гонораре для боксеров в 120 млн долларов.

"Усик – это личность планетарного масштаба. Его аудитория измеряется сотнями миллионов человек на всей планете. Спорт глобален, и у Саши есть уникальная возможность и мировая трибуна для того, чтобы призвать весь мир объединится вокруг Украины с целью остановить войну и вернуть мир в нашем доме", – считает гендиректор К2 Promotion.

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"Вся планета должна знать, что Украина – это страна свободных, сильных, высокодуховных и волевых людей. Мало кто имеет возможности донести такие месседжи. И Александр делает это через спорт", – добавил Красюк.

Мы также поинтересовались у промоутера, советовался ли с ним Усик, когда принимал решение оставить тороборону и согласиться на реванш с Джошуа. И не возникнет ли психологических проблем во время подготовки, ведь тяжело абстрагироваться от того, что у тебя дома идет война.

"Александр принял непростое, но правильное решение. Его цель выходит далеко за пределы ринга. Моральный дух на высоте, мотивация зашкаливает. С Божьей помощью победим", – ответил Красюк.

По информации Daily Mail, чемпионский поединок в супертяжелом весе в июне очень хочет принять Саудовская Аравия. И якобы местные шейхи готовы предложить боксерам 120 млн долларов гонорара на двоих. Однако украинский промоутер отметил, что такая сумма не соответствует действительности.

"Саудовскую Аравию мы действительно рассматриваем в качестве площадки для проведения реванша. Но цифра в 120 млн долларов гонорара не аутентична", – уточнил Красюк.

Напомним, что 25 сентября 2021 года в Лондоне Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

А после начала войны в Украине Усик вместо подготовки к бою вступил в ряды теробороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Кличко оценил отъезд Усика из Украины на бой с Джошуа, найдя в этом, как плюсы, так и минусы.

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